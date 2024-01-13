https://news.day.az/world/1629036.html Турция сообщила о гибели пяти своих солдат на севере Ирака
Турция сообщила о гибели пяти своих солдат на севере Ирака
В районе операции "Пенче-Килит" на севере Ирака пять турецких солдат были убиты и восемь ранены, из них трое тяжело.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство национальной обороны страны.
По предварительной информации, в результате ответных мер нейтрализовано 12 террористов.
Сообщается, что операции в регионе продолжаются.
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