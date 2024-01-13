Турция сообщила о гибели пяти своих солдат на севере Ирака

В районе операции "Пенче-Килит" на севере Ирака пять турецких солдат были убиты и восемь ранены, из них трое тяжело.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство национальной обороны страны.

По предварительной информации, в результате ответных мер нейтрализовано 12 террористов.

Сообщается, что операции в регионе продолжаются.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!