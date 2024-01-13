Хакан Фидан обещает продолжить борьбу против РКК

Мы до последнего будем бороться против РКК как внутри своих границ, так и за их пределами.

Об этом на своей странице в соцсети Х написал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, передает Day.Az.

Он выразил соболезнования семьям военнослужащих, погибших при отражении атаки боевиков на севере Ирака.

Отметим, что в зоне проведения операции "Пендже-Килит" на севере Ирака при отражении атаки террористов РКК погибли девять военнослужащих ВС Турции.

Вслед за этим турецкие ВВС нанесли ответные удары по террористическим целям, ликвидировав 29 объектов боевиков

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