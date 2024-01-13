США вновь ударили по Йемену

США в субботу нанесли новый удар по Йемену в ответ на пуск йеменскими хуситами баллистической ракеты по судоходным путям в Красном море.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом американский чиновник сообщаил Fox News.

По словам источника, удар был нанесен по единственной цели - радару, используемому хуситами.

Соединенные Штаты и Великобритания нанесли в пятницу серию авиаударов по военным объектам, принадлежащим хуситам в Йемене в ответ на продолжающиеся нападения группировки на суда, проходящие через Красное море. Атаки были осуществлены при поддержке Австралии, Нидерландов, Бахрейна и Канады.

Командование американских ВВС сообщило, что всего по 16 объектам хуситов в Йемене было нанесено более 60 ударов.

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