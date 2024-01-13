Япония и США договорились не допустить большую войну на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты и Япония договорились о совместных усилиях для предотвращения перерастания палестино-израильского конфликта в большую войну на Ближнем Востоке.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, oб этом сообщaет японский МИД.

По данным дипломатов, глава МИД Йоко Камикава выразила госсекретарю Энтони Блинкену уважение текущим действиям США, предпринимаемым для освобождения заложников, улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газа и общей "нормализации ситуации".

В итоге Блинкен и Камикава договорились приложить совместные дипломатические усилия для того, чтобы конфликт между Израилем и Палестиной не распространился на остальной регион.

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