Военное командование США подтвердило факт нанесения нового удара по Йемену

Вооруженные силы США 13 января нанесли удар по радиолокационной станции хуситов в Йемене, сообщает Центральное военное командование США в соцсети Х, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Этот удар был нанесен авианосцем USS Carney по конкретной военной цели с использованием ракет "Томагавк" и был продолжением действий, связанных с ударами, нанесенными 12 января, и направленными на снижение способности хуситов атаковать морские суда, включая коммерческие", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что хуситы наносили удары по судам с применением противокорабельных баллистических ракет, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет.

Ранее о новом ударе по объекту хуситов в Йемене сообщили СМИ со ссылками на источники из числа официальных лиц.

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