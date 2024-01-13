Хантер Байден согласился дать показания при одном условии

Сын действующего президента США Джо Байдена Хантер согласился дать показания в случае, если получит "новую должным образом составленную повестку". Об этом сообщает New York Post, ссылаясь на его адвоката, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Республиканцы палаты представителей Конгресса заявили, что это предложение незначительное и слишком "запоздалое".

Хантеру Байдену пригрозили привлечь его к ответственности за неуважение к Конгрессу. За это его могут приговорить к 30 дням тюремного заключения, если он немедленно не назначит дату явки.

"Если вы направите новую, надлежащим образом составленную повестку, теперь, когда ведется должным образом санкционированное расследование по импичменту, мистер Байден согласится на слушание и дачу показаний", - приводит New York Post слова адвоката сына американского президента Эбби Лоуэлла.

Ранее Хантер Байден дважды отказался явиться для дачи показаний за закрытыми дверями. По словам его адвоката, он хотел дать показания в открытом формате, чтобы исключить нелицеприятные для отца интерпретации его слов противниками действующего президента.

Напомним, сын президента США не признал себя виновным по обвинениям в неуплате федеральных налогов на сумму не менее 1,4 миллиона долларов.

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