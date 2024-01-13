В Нью-Йорке сотни демонстрантов перекрыли улицу у штаб-квартиры ООН
Несколько сотен демонстрантов, выступающих в поддержку Палестины и Йемена, временно заблокировали первую авеню в Нью-Йорке рядом со штаб-квартирой ООН, сообщает корреспондент ТАСС с места событий, передает Day.Az.
Протестующие против ударов по сектору Газа и Йемену заняли всю проезжую часть прилегающей к штаб-квартире улицы. Собравшиеся, большая часть которых шла с палестинскими и йеменскими флагами, осуждают действия президента США Джо Байдена и его администрации. "Байден, ты не можешь спрятаться, мы обвиняем тебя в геноциде", - скандируют протестующие. "Руки прочь от Йемена", "прекратите всю помощь США Израилю", - написано на плакатах демонстрантов.
На месте находятся усиленные наряды полиции. Правоохранители сопровождают колонну протестующих, но не вмешиваются в ход акции, обстановка спокойная.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре