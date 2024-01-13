Эрдоган созвал заседание Совета Безопасности

Под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сегодня состоится заседание Совета Безопасности.

Как передает Day.Az, об этом в социальной сети "Х" написал глава Управления коммуникаций президента Турции Фахреттин Алтун.

Он отметил, что на совещании будет обсуждаться борьба с терроризмом.

В заседании, которое состоится сегодня в 14:30 по местному времени во дворце Долмабахче в Стамбуле, примут участие министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, министр внутренних дел Али Ерликая, министр национальной обороны Яшар Гюлер, начальник Генерального штаба Метин Гюлер, начальник управления Национальной разведки (MIT) Ибрагим Калын.

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