Китай призвал совместно работать над безопасностью в Красном море

Китай призывает все стороны к совместной работе над обеспечением безопасности судоходства в Красном море. Об этом заявил постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Китай призывает все стороны, крупные страны, которые обладают влиянием, играть конструктивную и ответственную роль и совместно работать над обеспечением охраны и безопасности морских путей", - сказал он 12 января в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН, созванном по запросу России в связи с ударами США и Великобритании по Йемену.

Постпред Китая отметил, что удары по Йемену "повышают риски в сфере безопасности в Красном море" и "не вносят вклад в защиту и охрану коммерческих судов и свободы навигации".

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