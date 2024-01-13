В Норвегии предложили считать преступлением помощь «иностранному влиянию»

Правительство Норвегии предложило сделать уголовным преступлением содействие операциям влияния для формирования общественного мнения, проводимых зарубежными разведками, которые могут нанести ущерб интересам страны. Норвежские власти считают это серьезной угрозой для государства.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Мы знаем, что авторитарные государства могут пытаться влиять на нас в своих собственных интересах. Такие государства могут, например, распространять фейковые новости, чтобы ослабить доверие людей к прессе, органам государственной власти или другим важным социальным институтам", - пояснил министр юстиции и общественной безопасности Эмили Энгер Мель.

Первоначальный вариант законопроект был раскритикован консультативными органами за слишком расплывчатые формулировки, которые могли бы негативно сказаться на свободе выражения мнений. В правительстве подчеркнули, что серьезно отнеслись к замечаниям и уточнили положения, чтобы избежать ущерба принципу свободы слова.

Служба безопасности Норвегии (PST) получит полномочия использовать "скрытые средства принуждения" для более эффективного обнаружения и предотвращения операций иностранного влияния.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!