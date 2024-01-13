Сильный пожар в Санкт-Петербурге

Пожар возник в складском комплексе в Санкт-Петербурге на площади 50 тыс. кв. м. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В складском комплексе размером 350 на 320 м, высотой 20 м происходит горение на площади 50 000 кв. м. <...> В 09:02 мск пожару присвоен повышенный № 4 ранг сложности. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении.

Сведения о пострадавших не поступали.

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