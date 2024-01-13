Представители Китая и США заявили о готовности укреплять диалог двух стран

Заведующий отделом международных связей центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Лю Цзяньчао и государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече, прошедшей на Тайване 12 января, заявили о готовности продолжать укреплять диалог и сотрудничество двух стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом указано в заявлении отдела международных связей ЦК КПК.

Стороны заявили, что поспособствуют реализации консенсуса и результатов, достигнутых в ходе встречи председателя КНР Си Цзиньпиня и президента США Джо Байдена в Сан-Франциско в ноябре 2023 года.

В заявлении также сказано, что Лю Цзяньчао подробно изложил свою позицию по соответствующим вопросам, подчеркнув, что и Китай, и США должны двигаться навстречу друг другу, делать все возможное для стабильного, здорового и устойчивого развития отношений двух стран.

Помимо прочего, Лю Цзяньчао и Блинкен обменялись мнениями по международным и региональным вопросам.

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