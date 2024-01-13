Хуситы по ошибке атаковали танкер с российской нефтью

Йеменские хуситы в Аденском заливе по ошибке атаковали танкер под флагом Панамы, который предположительно перевозил российскую нефть. Об этом сообщила компания-специалист в вопросах морской безопасности Ambrey, уточнив, что в результате обстрелов никто не пострадал, судно не получило повреждений, передает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно информации Ambrey, капитан танкера сообщил об атаке Центру координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO). По данным этого центра, выпущенная хуситами в направлении судна ракета не долетела около 500 метров до его борта и ушла под воду. Экипаж заметил неподалеку от корабля три небольших плавсредства, с одного из которых мог быть запущен снаряд.

"Это уже второй танкер с российской нефтью, по ошибке атакованный хуситами", - рассказали в Ambrey. Они пояснили, что подобные инциденты случаются из-за устаревшей информации у нападавших, которые считают, что суда связаны с британской компанией.

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