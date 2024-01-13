Еврокомиссия забраковала 27 млн. французских монет

Парижскому монетному двору пришлось уничтожить 27 млн монет, поскольку их дизайн не утвердила Еврокомиссия. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на французское издание Lettre.

Как пишут журналисты, глава монетного двора поторопил своих сотрудников с чеканкой 27 млн монет номиналом 10, 20 и 50 евроцентов с новым дизайном в преддверии визита министра экономика Бруно Ле Мэра. В итоге за шесть дней до прибытия Ле Мэра Еврокомиссия отказалась утверждать дизайн, потому что на монетах были плохо видны звезды, которые символизируют страны-члены Евросоюза.

В Парижском монетном дворе поспешили обвинить в совершении ошибки власти Франции. Отмечается, что казна лишится от 700 тыс. до €1,2 млн из-за поспешной чеканки монет.

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