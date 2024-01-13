Турция нанесла удары по объектам курдских формирований в Ираке и Сирии

Турецкие ВВС утром в субботу атаковали позиции "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Ирака и Сирии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает издание Hurriyet.

Авиаудары стали ответом на атаку сил РПК на базу на севере Ирака, в результате которой погибли девять турецких солдат.

В Минобороны Турции заявили, что уничтожили 29 объектов РПК, включая нефтяные предприятия, укрытия, убежища в пещерах и бункеры. В ведомстве отметили, что этой инфраструктурой пользовались в том числе командиры РПК.

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