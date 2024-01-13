https://news.day.az/world/1629150.html Турция нанесла удары по объектам курдских формирований в Ираке и Сирии
Турция нанесла удары по объектам курдских формирований в Ираке и Сирии
Турецкие ВВС утром в субботу атаковали позиции "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Ирака и Сирии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает издание Hurriyet.
Авиаудары стали ответом на атаку сил РПК на базу на севере Ирака, в результате которой погибли девять турецких солдат.
В Минобороны Турции заявили, что уничтожили 29 объектов РПК, включая нефтяные предприятия, укрытия, убежища в пещерах и бункеры. В ведомстве отметили, что этой инфраструктурой пользовались в том числе командиры РПК.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре