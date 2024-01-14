Куба обвиняет США в нарушении международного права

Удары США и их союзников по территории Йемена идут вразрез в нормами международного права, заявил в пятницу министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы осуждаем военные атаки США и их союзников по НАТО на Йемен, нарушающие международного права. ", - написал глава ведомства на своей странице в X (ранее Twitter).

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября хуситы атаковали более 20 кораблей и гражданских судов в Красном море.

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