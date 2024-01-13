Польша подняла в воздух самолеты из-за активности российской авиации

Оперативное командование Вооруженных сил (ВС) Польши проинформировало население о полетах военных самолетов республики и ее союзников близ границы с Украиной из-за усиления активности российской авиации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило ведомство в X (ранее Twitter), польские ВС зафиксировали "повышенную активность дальней авиации Российской Федерации, связанную с намерением нанести удары по территории Украины". В этой контексте было принято решение "активизировать польскую и союзную авиацию <...> для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши", пояснили в командовании.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!