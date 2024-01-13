В России сгорел огромный склад Wildberries

На складе Wildberries в Санкт-Петербурге произошел пожар на площади 70 тыс. кв. м, передает в субботу Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Первоначально площадь пожара составила 1 тыс. кв. м, затем она увеличилась до 50 тыс. кв. м. Огонь локализовали на площади 70 тыс. кв. м. Пожару присвоили наивысший - пятый - номер сложности.

Сведения о пострадавших не поступали.

В Wildberries сообщили, что людей эвакуировали, а стоимость сгоревших товаров компенсируют продавцам.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки.

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