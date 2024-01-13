https://news.day.az/world/1629183.html В России сгорел огромный склад Wildberries - ФОТО - ВИДЕО
В России сгорел огромный склад Wildberries - ФОТО - ВИДЕО
На складе Wildberries в Санкт-Петербурге произошел пожар на площади 70 тыс. кв. м, передает в субботу Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
Первоначально площадь пожара составила 1 тыс. кв. м, затем она увеличилась до 50 тыс. кв. м. Огонь локализовали на площади 70 тыс. кв. м. Пожару присвоили наивысший - пятый - номер сложности.
Сведения о пострадавших не поступали.
В Wildberries сообщили, что людей эвакуировали, а стоимость сгоревших товаров компенсируют продавцам.
По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре