В Японии разработают план эвакуации юга страны на случай конфликта вокруг Тайваня

Правительство Японии намерено разработать план экстренной эвакуации жителей южных районов страны на случай возникновения конфликта вокруг Тайваня. Об этом сообщил телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, мера вызвана обеспокоенностью Токио растущей активностью Пекина в регионе. В связи с этим японские власти планируют подготовить план эвакуации порядка 120 тыс. жителей, которых в случае угрозы вывезут из опасного района на лодках и самолетах. Ожидается, что разработка первого этапа плана будет завершена к марту 2025 года, сообщает NHK.

11 января заместитель председателя правящей Либерально-демократической партии, экс-премьер Таро Асо выразил мнение, что Токио будет вынужден задействовать корабли Сил самообороны Японии для эвакуации примерно 100 тыс. своих граждан с Тайваня в случае возникновения конфликта в регионе.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

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