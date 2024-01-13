В США назвали последствия выборов на Тайване

Выборы на Тайване станут испытанием на предмет того, готово ли население острова "дать отпор китайскому давлению", и определят ситуацию с безопасностью в регионе на ближайшие четыре года. Такую точку зрения в эфире Fox News высказал Мэтт Макиннис, старший научный сотрудник китайской программы Института изучения войны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Эти выборы стали настоящим испытанием на предмет того, готов ли тайваньский электорат дать отпор китайскому давлению и принуждению и сделать независимый выбор того, кого они хотят видеть своим следующим лидером", - заявил Макиннис.

По его словам, результат выборов определит характер ситуации с безопасностью в течение следующего президентского срока, "особенно в западной части Тихого океана".

13 января на Тайване проходят выборы главы местной администрации. В них участвуют три кандидата: 64-летний Лай Циндэ от правящей Демократической прогрессивной партии, 66-летний Хоу Юи от оппозиционного Гоминьдана и 64-летний Кэ Вэньчжэ от центристской Тайваньской народной партии. Фаворитом считается Лай Циндэ.

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