Нацгвардия Техаса захватила часть границы США и Мексики

Национальная гвардия Техаса "захватила" участок границы США и Мексики, запретив доступ к нему агентам федеральной пограничной службы. Об этом сообщил телеканал CBS, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации вещателя, техасские нацгвардейцы, развернутые губернатором-республиканцем Грегом Эбботом, взяли под контроль парк Шелби в городе Игл-Пасс, который федеральные пограничники использовали для содержания мигрантов перед их транспортировкой для дальнейшего оформления. Туда попадают нелегально пересекающие реку Рио-Гранде мигранты.

Анонимный источник телеканала рассказал, что в четверг, 11 января, власти Техаса запретили катерам пограничников патрулировать этот район. На следующий день минюст США обратился в Верховный суд страны. Представитель оборонного департамента Техаса Майкл Перри, курирующий нацгвардию штата, заявил, что действия местных властей направлены на предотвращение незаконного пересечения границы мигрантами.

"Захват парка Шелби - это крайняя и самая наглая попытка чиновников штата Техас оспорить полномочия федерального правительства в области иммиграции", - отмечает телеканал.

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