В Японии Boeing вернули в аэропорт из-за трещины на стекле

Самолет Boeing 737-800 японской авиакомпании All Nippon Airways вернули в аэропорт из-за трещины на стекле. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Борт следовал по маршруту Саппоро - Тояма, однако вынужден вернуться в аэропорт вылета после обнаружения трещины на стекле кабины пилота. На борту находились 59 человек. Никто не пострадал.

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