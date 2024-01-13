Турция пообещала нейтрализовать всех террористов в Ираке и Сирии

Турция пообещала, что не прекратит борьбу с экстремистами из Рабочей партии Курдистана (РПК), пока не будут ликвидированы все террористы в Ираке и Сирии. Об этом, как передает Day.Az, говорится в заявлении, обнародованном администрацией президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

"В ходе операций, начатых после нападения (сторонников РПК на турецких военных), было нейтрализовано 45 террористов: 36 на севере Ирака и 9 на севере Сирии. Эта борьба будет продолжаться до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист в Ираке и Сирии, - сказано в заявлении. - Турция никогда не допустит создания террористического государства у своих южных границ".

Власти Турции отметили, что они полны решимости окончательно устранить любую террористическую угрозу для государства. Для этого они готовы уничтожать лагеря, убежища, формирования и скопления противников.

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