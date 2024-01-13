В Стамбуле прошло совещание по вопросам безопасности

В Стамбуле под руководством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоялось совещание по вопросам безопасности, передает Day.Az.

Мероприятие прошло в рабочем офисе турецкого президента, расположенном в дворце Долмабахче в Стамбуле.

На совещании присутствовали министр иностранных дел Хакан Фидан, министр внутренних дел Али Ерликая, министр национальной обороны Яшар Гюлер, начальник Генштаба ВС Турции генерал Метин Гюрак, глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын, глава Управления по связям при Администрации президента Турции Фахреттин Алтун и главный советник президента по внешней политике и вопросам безопасности Акиф Чагатай Кылыч.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!