Хуситы назвали военные объекты США в регионе своей законной целью

Йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" считает военные объекты США в регионе своей законной целью. Об этом заявил заместитель руководителя его пресс-службы Насреддин Амер, передает Day.Az.

В своем заявлении он отметил, что присутствие американских военных сил в регионе незаконно, и поэтому хуситы считают американские военные объекты легитимными целями для атак.

Амер подчеркнул, что любые удары со стороны США и Великобритании по Йемену будут встречены "скорым ответом". Он также заявил, что хуситы намерены атаковать американские военные корабли в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, объясняя это тем, что присутствие этих кораблей в указанных водах больше не считается нормальным.

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