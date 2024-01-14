Названы возможные изменения в отношениях Китая и Тайваня после выборов

Отношения Китая и Тайваня ухудшатся после выборов на острове, считает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. В беседе с Lenta.ru он рассказал, чем будет отличаться политика нового президента Китайской Республики Лая Циндэ, который лидирует в гонке за кресло главы государства при подсчете голосов, передает Day.Az.

"Лай Циндэ, равно как и вся Демократическая прогрессивная партия Тайваня, шла на выборы с несколькими тезисами. Это достижение полной независимости от Пекина, расширение взаимодействия с США, наращивание вооруженных сил Тайваня, чтобы предотвратить любые попытки вторжения на Тайвань силой. Это все резко противоречит тем тезисам, с которыми выходит [председатель КНР] Си Цзиньпин. В ближайшее время мы не увидим никаких переговоров, в том числе и переговоров по, например, расширению торговли, туризма, что в последнее время предлагал Пекин. Очевидно, что многие инициативы Пекина, например, о создании совместной экономической зоны в районе провинции Фуцзянь прямо напротив Тайваня также не получат поддержки", - полагает востоковед.

По мнению специалиста, дальнейшее развитие отношений зависит от того, насколько жестко будет вести себя Тайбэй. Судя по заявлениям, новый лидер планирует проводить более активную и агрессивную политику в отличие от предыдущего президента Цай Инвэнь.

"Если не будет расширения эскалации, то ситуация просто заморозится и будет находиться в замороженном состоянии долгое время. Если же сейчас Лай Циндэ будет выступать с попытками проведения каких-то акций, которые усиливают независимость острова, например, проводить голосование, референдум, расширять армейские силы и так далее, то это все может привести к существенному ухудшению ситуации вплоть до вооруженных столкновений. Хотя я не думаю, что Китай при нынешней ситуации вообще собирается атаковать Тайвань напрямую", - добавил он.

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