Турция никогда и ни под каким предлогом не допустит возникновения "террористического государства" у своих южных границ.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Анадолу со ссылкой на заявление по итогам совещания по вопросам безопасности под председательством турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Турция категорически не допустит создания "террористана", - отмечается в публикации.

В документе указывается, что в ходе собрания состоялся обмен мнениями о ходе борьбы с терроризмом.

"Турецкая Республика решительно продолжает борьбу против террористической организации PKK/YPG/KCK", - сказано в заявлении.

Согласно информации Эрдогана, в ходе антитеррористических операций, стартовавших после нападения сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК) на турецких военнослужащих, было нейтрализовано 45 террористов. Из них 36 были ликвидированы на севере Ирака и девять - в северных районах Сирии.

"Борьба будет продолжаться до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист", - заключается в документе.

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