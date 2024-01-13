Шольц использует пневмопочту XIX века из-за боязни хакеров

Немецкий канцлер Олаф Шольц использует пневмопочту XIX века для доставки секретных документов в офис из-за страха перед хакерами из России. Как передает Day.Az со ссылкой на издание The Telegraph, она оказалась важным инструментом в борьбе с "российской угрозой".

"На протяжении десятилетий канцелярия в Берлине полагалась на сложное устройство, которое использует сжатый воздух для перемещения бумажных документов в различных ведомствах", - говорится в статье.

Обслуживание пневмопочты обходится в год в 15 тысяч евро. Ежемесячно устройство доставляет до тысячи писем. Речь о документах, которые являются срочными и которые нельзя из-за секретности передавать через курьера или пересылать в электронном виде.

Как отмечают авторы материала, этим методом планировали перестать пользоваться к 2025 году, но в канцелярии Шольца считают, что риск перехвата цифровых или электронных документов означает, что старомодные технологии остаются лучшим вариантом.