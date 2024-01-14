Военные действия в Газе будут продолжаться до полной победы Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заверил, что еврейское государство будет продолжать проводить военные действия в секторе Газа до полной победы над палестинским движением ХАМАС. Он подчеркнул, что никто не остановит еврейское государство от достижения всех поставленных целей, сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы продолжим войну до конца, пока не достигнем решительной победы и всех наших целей - ликвидация ХАМАС, возвращение всех заложников и гарантия того, что Газа больше не будет представлять угрозу для Израиля", - заявил израильский лидер.

Нетаньяху подчеркнул, что никакая сила не способна помешать Израилю выполнить поставленные задачи.

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