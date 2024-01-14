В Пентагоне рассказали о состоянии Ллойда Остина

Глава Пентагона Ллойд Остин по-прежнему находится в госпитале, дата его выписки не определена. Об этом со ссылкой на заявление пресс-секретаря министерства обороны США Патрика Райдера сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В заявлении сказано, что Остин, у которого диагностировали рак простаты, находится в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, его состояние оценивается как хорошее.

"Министр поддерживает контакт со старшими должностными лицами Пентагона, имеет полный доступ к безопасной связи и продолжает следить за ежедневной работой ведомства по всему миру", - подчеркнул Райдер.

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