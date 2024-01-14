Израильские военные ликвидировали четырех боевиков у границы с Ливаном

Израильские военные вступили в бой с проникшими на территорию Израиля боевиками из Ливана, ликвидировав четырех из них. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Военнослужащие Армии обороны Израиля, патрулировавшие район [горы] Хар-Дов, выявили террористическую ячейку, которая проникла из Ливана на израильскую территорию, открыв огонь по военным. Военнослужащие вступили в бой, уничтожив четырех террористов. В ходе столкновения силы ЦАХАЛ вели артиллерийский огонь по этому району", - говорится в сообщении.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по анклаву и городам на Западном берегу реки Иордан, а также по некоторым районам Ливана и Сирии.

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