Пропалестинские активисты чуть не снесли ограждение у Белого дома

Пропалестинские активисты попытались снести двухметровое ограждение у Белого дома в Вашингтоне.

Кадры с места событий распространились в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

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