https://news.day.az/world/1629272.html Пропалестинские активисты чуть не снесли ограждение у Белого дома - ВИДЕО
Пропалестинские активисты чуть не снесли ограждение у Белого дома - ВИДЕО
Пропалестинские активисты попытались снести двухметровое ограждение у Белого дома в Вашингтоне.
Кадры с места событий распространились в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
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