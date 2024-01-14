Джон Керри покинет Белый дом для помощи Байдену на выборах

Экс-госсекретарь США Джон Керри, являющийся сейчас спецпредставителем президента по климату, покинет в конце зимы свою должность и начнет работу в предвыборном штабе Джо Байдена, который будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их сведениям, 80-летний Керри обсуждал этот вопрос с Байденом на нынешней неделе.

Бывший госсекретарь (2013 -2017) и экс-кандидат на пост президента от Демократической партии (2004) Керри стал спецпредставителем американского лидера по климату в январе 2021 года. Его аппарат входит в структуру Госдепартамента. Керри также занимал должность председателя комитета по иностранным делам Сената Конгресса (2009-2013).

Выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года демократ Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Его предшественник Дональд Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года, он считается сейчас фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев.

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