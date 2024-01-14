США разозлились на Британию из-за утечки данных об ударах по хуситам

Допущенная Лондоном утечка информации о подготовке ударов по объектам йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" вызвала раздражение в Пентагоне. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в военных кругах США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Она указывает, что еще в четверг вечером издание The Times проинформировало о состоявшемся ранее экстренном заседании кабмина королевства, на котором премьер-министр Риши Сунак объявил, что согласился на участие британских сил в операции США против хуситов. Сообщается, что в американском военном ведомстве заявили британским коллегам о недовольстве в связи с этой утечкой. Предполагалось, что вся необходимая информация будет распространена уже только после возвращения истребителей на базы. При этом, по сведениям издания, в британском правительстве настаивают, что произошедшее никак не отразилось на ходе операции.

The Daily Telegraph утверждает, что в Лондоне активно пытаются установить источник утечки данных в СМИ. Издание также указывает на отсутствие ясности в вопросе о том, насколько резкой была реакция Вашингтона на произошедшее. По словам главы Минобороны королевства Гранта Шэппса, ему неизвестно о том, чтобы американские союзники Лондона как-либо отреагировали на утечку.

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