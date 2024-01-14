Китай выступил против посещения членами конгресса США Тайваня

Китай выступает категорически против посещения делегацией Конгресса США Тайваня, а также любых официальных контактов американских властей с островом. Об этом заявил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй в ответ на просьбу прокомментировать намерение спикера Палаты представителей законодательного органа Майка Джонсона направить в мае делегацию на Тайвань, передает Day.Az.

"Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Китай решительно выступает против того, чтобы США поддерживали какие-либо официальные контакты с Тайванем", - подчеркнул дипломат, призвав Вашингтон соблюдать принцип "одного Китая".

"США должны добросовестно соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех совместных американо-китайских коммюнике, взвешенно и надлежащим образом решать вопросы, связанные с Тайванем, прекратить официальные контакты с Тайванем, перестать подавать неверные сигналы сепаратистским силам о "независимости Тайваня" и воздерживаться от вмешательства в выборы на Тайване в любой форме", - добавил собеседник агентства.

В связи с прошедшими на острове выборами Джонсон сообщил, что "попросит председателей профильных комитетов Палаты представителей возглавить делегацию, которая направится в Тайбэй в мае".

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