Венесуэла заявила, что твердо придерживается принципа "одного Китая"

Венесуэла твердо придерживается принципа "одного Китая", осуждает вмешательство иностранных государств во внутренние дела суверенных стран и готова развивать дружественные отношения с КНР. Об этом говорится в заявлении МИД Венесуэлы, размещенном на странице главы этого ведомства Ивана Хиля в Х (ранее Twitter), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Боливарианская Республика Венесуэла, отдавая честь Стратегической ассоциации Китая и Венесуэлы <...>, а также Совместной декларации, подписанной главами государств в сентябре 2023 года, подтверждает свою твердую приверженность принципу "одного Китая" и признает правительство Китайской Народной Республики единственным законным правительством всего Китая", - указывает МИД Венесуэлы.

В заявлении говорится, что "Боливарианское правительство категорически отвергает вмешательство какой-либо иностранной нации во внутренние дела других стран и осуждает любые действия, которые угрожают миру, территориальной целостности, региональной и мировой стабильности".

Правительство Венесуэлы "еще раз подтверждает дружбу с братской Китайской Народной Республикой и готовность укреплять отличные отношения сотрудничества и солидарности", - подчеркивается в документе внешнеполитического ведомства.

В субботу на Тайване, который Пекин считает одной из провинций КНР, прошли выборы главы администрации и депутатов Законодательного юаня (парламента) острова. Победу в борьбе за пост нового лидера острова одержал Лай Циндэ. Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши, потерпев поражение в гражданской войне в Китае.

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