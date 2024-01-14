Королева Дании отречется от престола

Королева Дании Маргрете II отречется в воскресенье от престола после 52-летнего правления. Новым монархом станет ее 55-летний сын, наследный принц Фредерик, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как дань уважения датскому королевскому дому, Копенгаген украшен государственными красно-белыми флагами. В 14:00 (16:00 мск) во дворце Кристиансборг состоится заседание Государственного совета, в котором примут участие члены правительства, королева, наследный принц Фредерик и его сын, принц Кристиан (будущий Кристиан XI). Во дворец Ее Величество прибудет из резиденции в Амалиенборге в карете в сопровождении эскадрона гвардейского гусарского полка, покинет дворец она уже на машине. Смена престола произойдет на заседании совета в момент, когда королева подпишет документ о своем отречении.

В 15:00 (17:00 мск) с балкона дворца кронпринц будет провозглашен королем Фредериком X: премьер-министр Метте Фредериксен объявит о смене престола, после чего король произнесет речь и завершит ее своим девизом. В честь нового монарха будет дан артиллерийский салют. Королевский штандарт опустят во дворце Кристиана IX, где проживает Маргрете, и вновь поднимут в резиденции нового короля, дворце Фредерика VIII в Амалиенборге. После этого Фредерик Х с супругой уедут из дворца Кристиансборг в карете в сопровождении гусар.

Решение об отречении

Решение уйти в отставку является беспрецедентным в новейшей истории Дании. О нем королева объявила в своей новогодней речи. 83-летняя Маргрете объяснила, что после операции на спине в феврале 2023 года она задумалась о том, не пора ли "передать ответственность следующему поколению", и поняла, что сейчас - самое подходящее время.

По мнению многих экспертов, решение королевы об отречении было великодушным, поскольку позволило наследной чете прервать ожидание. Они сравнивают Данию и Британию, где король Карл долгое время ждал своего вступления на престол.

Маргрете после отречения продолжит оставаться "Ее Величеством". Она также станет вторым по очередности заместителем будущего короля - регентом или regent ad interim - и будет возглавлять страну в отсутствие правящего монарха, если, например, тот отправится с визитом в другое государство. Первый заместитель - принц Кристиан, сын Фредерика, который получил титул регента в ноябре прошлого года, когда ему исполнилось 18 лет.

По меньшей мере 82% датчан уверены, что кронпринц Фредерик будет с честью исполнять возложенные на него обязанности короля. Большим расположением жителей королевства пользуется также и супруга будущего короля, кронпринцесса Мэри.

Поддержка монархии как института, согласно данным опроса социологического центра Voxmeter, проведенного после объявления правящей королевой о решении оставить престол, по-прежнему высока и находится на уровне 78%. 92% датчан оценивают правление Маргрете II как хорошее или очень хорошее. Отречение Маргрете нарушает давнюю традицию, согласно которой правящий монарх покидает трон только в результате смерти. Однако 81% участников опроса сочли желание королевы правильным или очень правильным, несогласных с этим лишь 4%.

О королеве

Маргрете Александрина Торхильдур Ингрид - наследница древних скандинавских королей, британской королевы Виктории и российской императрицы Марии Федоровны - датской принцессы Дагмары, которая стала супругой императора Александра III.

Наследная принцесса Маргрете получила образование в университетах Копенгагена и Орхуса, Парижа и Лондона, а также в Школе командиров авиаэскадрилий датского женского корпуса. Со своим будущим мужем, графом Анри де Лаборд де Монпеза, она познакомилась в британской столице, где тот находился на дипломатической службе. У королевской четы два сына - кронпринц Фредерик и принц Йоахим.

На трон Маргрете II вступила в январе 1972 года под девизом "Божья помощь, народная любовь, процветание Дании".

Королева не ограничивается выполнением лишь представительских обязанностей, она также проводит аудиенции для подданных по их просьбе. Маргрете II говорит на пяти языках, она перевела на датский произведения Симоны де Бовуар и вела переписку с Джоном Рональдом Руэлом Толкином.

Королева - состоявшийся художник и дизайнер, автор костюмов и декораций к нескольким балетам, театральным и телевизионным постановкам, а также книжных иллюстраций и почтовых марок. Так, к Рождеству 2008 года она подготовила сценографию к детскому балету по русской сказке "Снегурочка", которая, по ее собственному признанию, особенно ее тронула.

Королева Дании была первым европейским монархом, посетившим СССР. Прибыв в Ленинград на королевской яхте "Даннеброг" в 1975 году, она встречалась в Москве с Николаем Подгорным и Алексеем Косыгиным. В 2003 году Маргрете II дала высочайшее согласие на перезахоронение праха императрицы Марии Федоровны в России.

Кронпринц Фредерик

Фредерик Андре Хенрик Кристиан родился 26 мая 1968 года. В 1993 году окончил Гарвардский университет (США), в 1995 года получил степень кандидата политических наук в Орхусском университете. Наследник престола проходил военную службу, является офицером всех родов войск Дании.

Женат, имеет четырех детей. Отмечен различными датскими и зарубежными наградами.

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