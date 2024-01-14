Атаки на Йемен снизили наступательный потенциал хуситов

Атаки на Йемен США и Великобритании снизили наступательный потенциал хуситов только на 30 процентров, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванных американских чиновников, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперты издания отметили, что удары по позициям хуситов в Йемене в четверг и пятницу, 11 и 12 января, уничтожили около 90 процентов целей. При этом они почти не повлияли на их наступательные возможности.

"Эти удары повредили или уничтожили лишь от 20 до 30 процентов наступательного потенциала хуситов", - подчеркнула газета.

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