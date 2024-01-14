Трамп рассказал о близости третьей мировой войны

Мир еще никогда не был столь близок к началу третьей мировой войны, об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я не думаю, что мы когда-либо подвергались такой опасности развязывания Третьей мировой войны, как сейчас", - отметил он. При этом он уверен, что сможет предотвратить конфликт, так как знает "всех этих людей".

По мнению Трампа, США при президенте Джо Байдене стали слабым и неэффективным государством. С мнением американцев не считаются, добавил он.

Трамп рассказал, какой может быть третья мировая война. "Это совсем не то же самое, что Первая и Вторая мировые войны. Те были ужасны, однако эта будет гораздо масштабнее, это будет аннигиляцией", - считает он.

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