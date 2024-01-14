Стало известно о планах ХАМАС атаковать посольство в Швеции

Израильские спецслужбы раскрыли планы радикального палестинского движения ХАМАС совершить нападение на диппредставительство еврейского государства в Швеции при помощи беспилотников. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от имени разведки "Моссад" и Службы общей безопасности (ШАБАК), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Благодаря объединенным межведомственным усилиям в Израиле и за рубежом была восстановлена всеобъемлющая картина террористической деятельности ХАМАС, включая <...> информацию о намерении атаковать посольство Израиля в Швеции, приобретении беспилотных летательных аппаратов и использовании криминальных элементов в Европе", - указывается в документе. "Моссад", ШАБАК и Армия обороны Израиля совместно с международными органами безопасности и правопорядка продолжат усилия по пресечению террористических намерений ХАМАС и всех террористических организаций, а также по сведению с ними счетов во всем мире", - добавили в двух спецслужбах.

В "Моссаде" и ШАБАК отметили, что "ХАМАС черпает вдохновение в террористической деятельности иранского режима и, как и Тегеран, стремится любой ценой атаковать израильские, еврейские и западные объекты". "Террористическая организация ХАМАС работает над подготовкой атак на цели на Ближнем Востоке, в Африке и Европе <...>. 14 декабря 2023 года органы безопасности и правопорядка Дании и Германии объявили о массовом аресте подозреваемых в Европе, в отношении которых сейчас ведется судебное разбирательство. Благодаря продолжающимся разведывательным усилиям был обнаружен значительный объем информации, раскрывающей шаги террористической организации ХАМАС по расширению своей деятельности за рубежом с целью нападения на невинных людей по всему миру", - подчеркнули в двух ведомствах.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

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