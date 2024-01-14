Немцы высказали недовольство работой Шольца

Более 70% немцев не одобряют работу канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на данные исследования института INSA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно результатам опроса института, с работой федерального канцлера не согласны 72% респондентов. Этот показатель вырос на 3% с начала декабря.

"Федерального канцлера Олафа Шольца оценили особенно плохо. <...> Только каждый пятый (20%) считает, что Шольц проделал хорошую работу, этот показатель также ухудшился на три пункта", - говорится в публикации.

Отмечается, что 76% немцев в целом недовольны работой федерального правительства. Положительно ее оценивают только 17% граждан. Такой показатель является худшим для правящей коалиции с момента начала ее работы в декабре 2021 года.

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