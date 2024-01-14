КНДР впервые в 2024 году запустила баллистическую ракету

Со стороны Северной Кореи была выпущена баллистическая ракета, это произошло впервые в 2024 году. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на Минобороны Японии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным японской службы безопасности на море, по всем признакам КНДР запустила именно баллистическую ракету.

"Призываем морские и воздушные суда следить за актуальной информацией. При этом в случае обнаружения фрагментов просим не приближаться к ним, а сообщить в службу безопасности на море", - говорится в сообщении ведомства.

Объединенный комитет начальников штабов южнокорейских вооруженных сил объявил, что запуск произошел около 14:58 по местному времени (09:58 по бакинскому времени).

Береговая охрана Японии уточнила, что ракета, скорее всего, уже упала в воды Японского моря, за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В NHK уточнили, что КНДР регулярно проводила запуски ракет в 2023 году, но это первый подобный запуск в новом году.

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