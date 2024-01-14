Италия примет участие в возможной операции ЕС в Красном море

Италия примет участие в возможной операции Евросоюза по защите торговых судов в Красном море от нападений движения хуситов. Об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он напомнил, что через Красное море проходят 15 процентов кораблей мировой морской торговли. "Италия - наиболее пострадавшая страна. У нас уже есть в этом районе корабль, который защищает наши корабли", - подчеркнул он.

Министр уточнил, что Рим не получал предложения принять участие в ударах по позициям хуситов, поскольку союзники Италии знают: ей понадобится поддержка парламента.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!