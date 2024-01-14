Извержение вулкана из-за землетрясения в Европе попало на видео

Извержение вулкана вследствие землетрясения началось на полуострове Рейкьянес. Об этом сообщила телерадиокомпания RUV со ссылкой на данные Метеорологического центра Исландии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Извержение началось утром на юго-западе Исландии, недалеко от города Гриндавик. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

По информации RUV, жители города Гриндавик были эвакуированы минувшей ночью.

На территории Исландии находятся 33 активных вулканических системы. С 2021 года на полуострове Рейкьянес произошло четыре извержения - в марте 2021 года, в августе 2022 года, в июле 2023 года и в декабре 2023 года.

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