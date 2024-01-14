В КНР прокомментировали заявления США по Тайваню

Пекин сделал Вашингтону представление из-за заявлений Соединенных Штатов по Тайваню. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР в сообщении, опубликованном на сайте министерства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что Вашингтон делал заявления, противоречащие принципу "одного Китая".

"Тайваньский вопрос лежит в основе основных интересов Китая и является первой красной линией, которую нельзя пересекать в китайско-американских отношениях. Принцип одного Китая является основной нормой международных отношений, преобладающим консенсусом в международном сообществе и политической основой китайско-американских отношений", - говорится в заявлении.

Пекин призвал Вашингтон придерживаться принципа "одного Китая" и не поддерживать независимость Тайваня.

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