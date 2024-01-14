Турецкие военные нейтрализовали семь членов РПК на севере Сирии

ВС Турции нейтрализовали семь членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наши военные продолжают хоронить террористов, в общей сложности было нейтрализовано семь террористов РПК/СНС, пытавшихся совершить нападение на севере Сирии", - говорится в заявлении.

В пятницу в районе операции "Коготь - замок" на севере Ирака погибли девять турецких военных в результате нападения членов РПК. После этого ВВС Турции начали усиленно наносить удары по позициям РПК в Ираке и Сирии. За прошедшие дни было нейтрализовано более 70 членов РПК.

Турция начала очередную трансграничную операцию "Коготь - замок" на севере Ирака в 2022 году. В ее цели входит очистка региона от базирующихся там сил Рабочей партии Курдистана, которая признана в Турции террористической. Конфликт с ней продолжается с 1984 года.

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