Пакистан не будет принимать участие в операции США в Красном море против хуситов

Пакистан отверг сообщения, в том числе в социальных сетях, о том, что ВМС страны участвуют в операции международной коалиции под руководством США против хуситов в Аравийском море, передает Day.Az.

Согласно представителю пакистанских ВМС, корабли направлены в регион для защиты международного судоходства, затрагивающего также интересы Пакистана. Он подчеркнул, что это решение не связано с конфликтом между ХАМАС и Израилем, и поддержал дело палестинцев в соответствии с политикой правительства. Представитель добавил, что миссия ВМС Пакистана заключается в обеспечении безопасности торговых судов и морских коммуникаций в их территориальных водах согласно международным обязательствам.

Информированные источники также сообщают, что Пакистан отклонил предложение Вашингтона присоединиться к оперативной группе 153 в Красном море под руководством США. Пакистан не участвует в операции Prosperity Guardian и не планирует принимать в ней участие.

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