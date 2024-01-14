Испания не намерена блокировать миссию ЕС в Красном море

Испания не будет блокировать возможную новую миссию Евросоюза по патрулированию Красного моря, но не планирует в ней участвовать. Об этом заявил председатель правительства королевства Педро Санчес, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У нас более 3 тыс. солдат, задействованных в различных миссиях, - отметил он в интервью газете El País. - Мы возглавляем операцию Atalanta в Индийском океане по борьбе с феноменом пиратства". "Мы, конечно, не собираемся возражать против запуска Советом ЕС этой новой миссии, - добавил премьер. - Но мы не намерены участвовать, поскольку считаем, что уже присутствуем в других международных миссиях и что эту миссию должны возглавить другие страны".

Как считает Санчес, Мадрид придерживается последовательной позиции по ситуации на Ближнем Востоке. "Мы защищали то же самое, что и на Украине, хотя это два совершенно разных конфликта, - считает он. - С той же решимостью мы говорим, что международное право необходимо уважать. На Украине это связано с территориальной целостностью, а в Израиле и Палестине - с соблюдением международного гуманитарного права".

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