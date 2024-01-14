https://news.day.az/world/1629418.html Фридрих X провозглашен новым королем Дании
Фридрих X провозглашен новым королем Дании
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен провозгласила Фредерика X новым королем страны.
Как передает Day.Az, об этом сообщили местные СМИ.
Согласно информации, Фредериксен рассказала о престолонаследии и поблагодарила королеву Маргрете II за 52-летнее правление
Премьер-министр трижды сказала: "Ее Величество королева Маргарет II отреклась от престола. Да здравствует Его Величество король Фридрих X!".
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