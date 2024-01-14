Спецслужбы Турции нейтрализовали в Ираке особо опасного террориста

Член террористической организации РПК/КСК нейтрализован в результате спецоперации, проведенной Национальной разведывательной организацией Турции (MİT) на севере Ирака.

Как передает Day.Az, об этом сообщили источники в силах безопасности Турции.

Согласно информации, террорист под кодовым именем "Редур Баз" нейтрализован в районе Сулейманийе.

Сообщается, что террорист собирал разведданные и вел наблюдение касательно Турции. Ранее он прохоодил специальную подготовку для этого.

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