https://news.day.az/world/1629419.html Спецслужбы Турции нейтрализовали в Ираке особо опасного террориста
Спецслужбы Турции нейтрализовали в Ираке особо опасного террориста
Член террористической организации РПК/КСК нейтрализован в результате спецоперации, проведенной Национальной разведывательной организацией Турции (MİT) на севере Ирака.
Как передает Day.Az, об этом сообщили источники в силах безопасности Турции.
Согласно информации, террорист под кодовым именем "Редур Баз" нейтрализован в районе Сулейманийе.
Сообщается, что террорист собирал разведданные и вел наблюдение касательно Турции. Ранее он прохоодил специальную подготовку для этого.
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